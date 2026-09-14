Tre licaoni percorrono oltre 4mila km in Zambia in cerca di femmine

Tre licaoni africani o cani selvatici dell’Africa, hanno percorso oltre 4.000 chilometri attraverso lo Zambia alla ricerca di compagne e di un nuovo territorio, compiendo quello che gli scienziati ritengono essere il più lungo spostamento mai documentato per un mammifero terrestre africano. Lo studio, pubblicato sulla rivista Ecology, offre nuove speranze sulla capacità della fauna selvatica di mantenere collegamenti tra popolazioni distanti nonostante l’espansione dell’uomo. I tre maschi, appartenenti alla stessa cucciolata e denominati i “Mayukuyuku males”, hanno lasciato nel 2025 il Parco nazionale di Kafue, nell’ovest dello Zambia, e in nove mesi hanno attraversato gran parte del Paese fino a raggiungere un’area di conservazione tra i parchi di South Luangwa e Lower Zambezi.

PER GLI SCIENZIATI E’ IL PIU’ LUNGO SPOSTAMENTO MAI DOCUMENTATO PER UN MAMMIFERO

Il percorso li ha portati a evitare città come Lusaka, Kitwe e Ndola, aggirando aree densamente popolate e industriali. Secondo i ricercatori, la scoperta suggerisce che le popolazioni di licaoni dell’Africa orientale e meridionale potrebbero essere più interconnesse di quanto si pensasse finora. Gli autori della ricerca sottolineano l’importanza di creare e preservare corridoi ecologici tra parchi e riserve, affinché specie che necessitano di vasti territori, come licaoni ed elefanti, possano continuare a sopravvivere in territori sempre più frammentati da strade, città e attività agricole. (Ansa, foto Wikipedia)

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