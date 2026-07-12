Bergamo, stambecco sbuca da una grotta e travolge escursionista: ferita

Una escursionista di 26 anni di Bergamo è rimasta ferita nel primo pomeriggio di oggi dopo essere stata travolta da uno stambecco mentre percorreva il sentiero degli Austriaci, nel territorio di Vermiglio in Val di Sole, a circa 2.900 metri di quota. Con lei si trovava il compagno di escursione di 21 anni, anch’egli di Bergamo. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 13 e la centrale ha richiesto l’intervento della stazione di competenza di Vermiglio del Soccorso alpino e speleologico Trentino.
LA 26ENNE RIPORTA TRAUMI ALL’ADDOME E ALLA CAVIGLIA
L’animale è uscito improvvisamente da una grotta nella porzione finale del sentiero, sotto il Torrione d’Albiolo, investendo la donna. Nell’urto la giovane bergamasca ha riportato traumi all’addome e alla caviglia, ruzzolando per una ventina di metri lungo il pendio sottostante il sentiero. L’allarme è stato lanciato dal compagno di escursione, rimasto illeso. La donna è stata quindi elitrasportata all’ospedale di Cles. Lui è stato invece accompagnato dai soccorritori alla propria autovettura, al Passo del Tonale. (Ansa)
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