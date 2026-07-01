Ragno violino? Per l’infettivologo Bassetti “zecche e zanzare più pericolose”

“Ormai l’Italia è diventato un paese endemico per moltissime malattie infettive trasmesse dalle zecche, dalle zanzare, da altri vettori. Bisogna fare grande attenzione. Il ragno violino alla fine è quello che fa meno danni, fanno molti più danni la zecca e la zanzara quindi facciamo attenzione”. A lanciare l’avvertimento il professor Matteo Bassetti, infettivologo, a capo della Clinica malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova, ospite di ‘Vita in Diretta’ in onda su Rai 1, condotta da Manuela Moreno. Il caso è quello di un allenatore di basket bellunese, attualmente ricoverato a causa del virus della Tbe (Encefalite da zecca) contratto dopo un morso di zecca, durante una passeggiata in montagna. L’episodio ha fatto scattare un allarme nella provincia di Belluno e Bassetti, intervistato da Manuela Moreno, ha spiegato che quell’area è a rischio zecche.

PER TOGLIERE LE ZECCHE USARE LE PINZETTE E NON OLIO O BENZINA

“Ho vissuto 8 anni in Friuli Venezia Giulia, a Udine, e sono vaccinato per la Tbe perché le montagne dove si trova questo virus sono proprio quelle a cavallo tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia e poi tutto il versante austriaco. I residenti di quelle aree o chi si reca in quelle località farebbe bene a fare la vaccinazione: con tre dosi si è coperti e poi a cinque anni si fa un richiamo. Questo vaccino copre dalle manifestazioni più gravi. La Tbe dà una encefalite, colpisce il cervello. Il rischio è che, se non muori, si possono avere delle conseguenze importanti se è colpito il cervello, come problemi a parlare, a muoversi”. Parlando del rischio che i cani corrono sul fronte zecche Bassetti ha sottolineato che “chi ha i cani sa bene che esiste questo rischio” dunque gli animali domestici vanno sempre controllati, poi il consiglio del professore: “Se vi morde una zecca, mi raccomando, usate le pinzette. Non fate l’errore che fa qualcuno che ci mette l’olio o la benzina, perché in quel caso la zecca muore e vomita il contenuto che ha in bocca che contiene anche i microbi che causano queste infezioni”. (askanews)

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