Focolaio di aviaria in un allevamento nell’Aretino: volatili abbattuti

Un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (H5N1) è stato riscontrato in un allevamento familiare nel comune di Subbiano, in provincia di Arezzo. Le analisi, effettuate dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie a Padova, hanno accertato la positività al virus. Il Dipartimento della Prevenzione della Asl Toscana Sud est ha attivato le procedure previste dalle normative nazionali ed europee per contenere la diffusione della malattia, disponendo l’abbattimento in sicurezza dei volatili presenti nell’allevamento.
NESSUN RISCHIO SE SI CONSUMANO CARNI E UOVA COTTE
Istituite una zona di protezione nel raggio di 3 chilometri e una zona di sorveglianza di 10 chilometri attorno al focolaio, con il divieto temporaneo di movimentazione di animali, uova e materiali a rischio. In corso un’indagine epidemiologica per risalire all’origine del contagio e verificare eventuali collegamenti con altri allevamenti. Il rischio di trasmissione all’uomo resta molto basso e non si registrano casi tra le persone entrate in contatto con l’allevamento. Nessun rischio per il consumo di carne avicola e uova se sono correttamente cotte. (Ansa)
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