Morto Lince, il gatto più famoso di Pompei: ammalato per “cibo inadeguato”

“Il gatto più famoso degli scavi, il nostro decano, ci ha lasciati. Bello come il sole, padre di buona parte dei felini di Pompei, indomito randagio, custode del lupanare e influencer mondiale, lascia il suo ricordo nelle foto dei nostri visitatori. È stato curato fino all’ultimo, per un’insufficienza renale dovuta a cibo inadeguato, dai volontari di Archeogatti Onlus. Cogliamo l’occasione per ricordare che è severamente vietato alimentare gli animali liberi del Parco, in quanto il cibo sbagliato può essere per loro dannoso o letale ed è compito dei volontari e del personale interno. Buon viaggio Lince, il paradiso dei gatti ti aspetta”.

IL PARCO: “IL PARADISO DEI GATTI TI ASPETTA” – OLTRE 500 COMMENTI DI VISITATORI

A seguire queste parole, riportate – insieme alla foto in alto – sulla pagina Facebook del Parco Archeologico degli Scavi di Pompei, oltre 500 commenti. Inviati da tutto il mondo e in tutte le lingue, sono i visitatori che hanno conosciuto Lince negli anni. Come scrive Jennifer R., che dice di aver incontrato Lince nell’ottobre 2021, “ciao amorino”. Sulla pagina fb di Archeogatti, invece, diverse foto di gatti della comunità di Pompei e, ultima, una immagine di Lince accompagnata da una breve frase: “La vita va avanti ma tu manchi…”

