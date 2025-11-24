Usa, veterinaria “salva” il cane di un senzatetto e non lo restituisce

Dieci giorni di carcere alla veterinaria americana che si è rifiutata di restituire il cane a un senzatetto dopo averlo trovato legato a un camion e curato perchè malato. L’avvocato di Amanda Hergenreder, medico veterinario di Millington, nel Michigan, aveva chiesto 120 ore di servizi sociali per una condanna per furto minore. Ma un giudice di Grand Rapids ha ordinato la pena detentiva di dieci giorni più 1.000 dollari di risarcimento. Un anno fa, Hergenreder si trovava a Grand Rapids per un incontro professionale quando vide il cane Vinnie – ribattezzato Biggby dalla veterinaria -, un incrocio di pitbull di 16 anni, legato a un camion vicino a una caffetteria. Lo ha portato a casa, nella sua clinica che dista due ore di auto lo ha curato per una grave infezione urinaria e gli ha rimosso un dente malato. E poi l’ha tenuto con sè. La veterinaria è stata incriminata per essersi rifiutata di restituire il cane a Chris Hamilton, un uomo di Grand Rapids che all’epoca non aveva una casa fissa.

LA VETERINARIA PENTITA PER “NON AVER VISTO IL DOLORE” CHE SAREBBE SEGUITO AL SUO GESTO

La giuria l’ha condannata dopo un processo durato due giorni. Al termine, la veterinaria ha dichiarato al giudice di aver visto un “cane in difficoltà” ma ha anche ammesso di “non aver guardato il quadro generale”. “Non sono riuscita a onorare il legame tra Vinnie e il signor Hamilton. Non sono riuscita a riconoscere il dolore che ne sarebbe seguito”, ha dichiarato la veterinaria prima della condanna. “Non sono riuscita a fermarmi a riflettere e a fare domande”. Il cane è stato soppresso a luglio a causa di problemi di salute dovuti all’età avanzata. “Siamo delusi dalla condanna al carcere della dottoressa Hergenreder ma ci consola il fatto che Biggby/Vinnie abbia trascorso i suoi ultimi mesi in un ambiente caldo, sicuro, amorevole e premuroso”, ha dichiarato l’avvocato difensore, Miles Greengard.

