Canada, orso attacca una scolaresca in gita: 11 feriti, due molto gravi

Tragica avventura per una scolaresca in gita nel Canada occidentale. Undici persone, tra cui alcuni bambini, sono rimaste ferite dopo che un orso ha attaccato un gruppo di studenti nella zona rurale della Columbia Britannica. Lo riportano i media canadesi, precisando che due persone sono in condizioni critiche e altre due sono gravi. L’incidente Ã¨ avvenuto nel primo pomeriggio di ieri su un sentiero nella zona di Bella Coola, circa 700 chilometri a nord-ovest di Vancouver. La madre di un bambino di 10 anni, citata da The Canadian Press, ha affermato che suo figlio si Ã¨ avvicinato cosÃ¬ tanto all’animale “che ne ha persino sentito l’odore della pelliccia”. Poi, “Ã¨ scappato via per salvarsi la vita”.

PRIMA DEL LETARGO GLI ORSI SONO PARTICOLARMENTE AGGRESSIVI

I servizi di emergenza dei Nuxalk, il popolo nativo americano che amministra il territorio, hanno descritto l’orso come “aggressivo” e hanno invitato alla prudenza sui social media, chiedendo alle persone di rimanere in casa ed evitare l’autostrada. Gli orsi sono noti per essere particolarmente aggressivi in questo periodo dell’anno, mentre cercano di accumulare le loro riserve di grasso prima del letargo. I grizzly della zona in genere vanno in letargo da novembre ad aprile o maggio. (Ansa-Afp)

