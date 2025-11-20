Di Cioccio (Pfm): rivedere norme sui canili o non suonerÃ² piÃ¹ in Abruzzo

Franz Di Cioccio, batterista e voce della Pfm originario dell’Abruzzo, annuncia provocatoriamente che non suonerÃ piÃ¹ nella sua terra d’origine se la Regione non farÃ marcia indietro sull’emendamento 14 alla legge 47/2013 su randagismo e benessere animale. “Queste modifiche che riducono gli standard di tutela dei cani sono vergognose – valuta il musicista -. Se non ci sarÃ un dietrofront non mi esibirÃ² piÃ¹ in Abruzzo fino alla revisione della normativa”. L’emendamento a firma di Massimo Verrecchia (FdI), approvato dal Consiglio regionale e sostenuto dal centrodestra, riduce da quotidiana ad almeno cinque giorni a settimana l’apertura obbligatoria dei canili al pubblico, elimina la presenza continuativa di veterinari e indebolisce quella delle associazioni animaliste, lasciando la gestione ai soli responsabili delle strutture.

CONTRO L’EMENDAMENTO ANCHE LNDC E MOLTE ALTRE ASSOCIAZIONI LOCALI E NAZIONALI

Per Di Cioccio si tratta di un passo indietro in contrasto con la legge nazionale Brambilla che riconosce gli animali come “esseri senzienti”. Contro l’emendamento si sono schierati anche il Coordinamento Volontari Abruzzesi Animali e Ambiente, Lndc Animal Protection e numerose sigle locali e nazionali, che parlano di colpo alla lotta al randagismo, minori controlli sulla salute dei cani e ostacolo alle adozioni. Le associazioni chiedono l’abolizione della norma e un tavolo con Regione e Comuni, mentre in Consiglio regionale sono giÃ stati annunciati correttivi per ripristinare aperture quotidiane e garanzie di accesso a volontari e veterinari. (Ansa)

