Eolie, centinaia di capre da catturare ad Alicudi e Ginostra e da trasferire

Da giovedì gli operai del Corpo forestale sbarcheranno alle Eolie e precisamente nella più piccola delle sette isole, Alicudi, e nel borgo Ginostra, a Stromboli, con l’obiettivo di tentare di catturare le numerose capre selvatiche che si aggirano indisturbate tra gli abitanti delle piccole isole. Un problema atavico per Alicudi e anche per Ginostra. Gli animali, stimati in circa 600 capi (ma c’è chi dice più di mille), danneggiano le colture come gli ulivi e i fichi d’india e creerebbero problemi anche ai muretti a secco e ai terrazzamenti.

GLI ANIMALI NON SARANNO ABBATTUTI MA TRASFERITI A UN’AZIENDA SICILIANA

I forestali hanno già fatto diversi sopralluoghi e hanno anche realizzato e montato le recinzioni. Un’operazione fortemente voluta dal sindaco di Lipari e di sei delle sette isole dell’arcipelago eoliano, Riccardo Gullo, che al prefetto di Messina Cosima Di Stani ha esposto questo problema e soprattutto è riuscito a evitare l’abbattimento degli animali che verranno, invece, trasportati in un’azienda siciliana. Qui sotto il link a un servizio della Tgr di qualche mese fa.

