Primo pullo di aquila reale marcato e dotato di gps in Sicilia

Traguardo storico per la tutela della fauna selvatica in Sicilia: per la prima volta un pullo di Aquila Reale è stato marcato in un nido naturale situato all’interno del Parco dei Nebrodi. L’intervento è stato effettuato da Ispra, lo scorso 15 luglio, nell’ambito del progetto europeo Life Abilas, che studia le interazioni tra aquila reale e aquila di bonelli nel Mediterraneo. L’obiettivo è raccogliere dati cruciali per migliorare le strategie di conservazione. Il giovane esemplare, in particolare, è stato dotato di un trasmettitore gps-gsm, che permetterà di monitorarne i movimenti e lo sviluppo. Il nido, già osservato da mesi tramite una webcam installata dal parco (www.ipcamlive.com/aquila), è stato costantemente sorvegliato. Il successo dell’operazione è stato possibile grazie alla collaborazione tra i tecnici Ispra, il personale del parco dei Nebrodi e i volontari dell’associazione Ambiente Sicilia, che hanno garantito assistenza continua al pullo.

L’INTERVENTO EFFETTUATO CERCANDO DI NON DISTURBARE IL NIDO

L’intervento è stato svolto adottando ogni precauzione per evitare disturbi al nido e garantendo il benessere dell’animale. Questo primo marcaggio in Sicilia rappresenta un passo fondamentale per la conoscenza e la protezione dell’aquila reale e conferma il parco dei Nebrodi come area strategica per la salvaguardia delle grandi aquile del Mediterraneo. Il commissario straordinario dell’ente parco dei Nebrodi, Alfonso Di Piazza dice: “Siamo orgogliosi di questo risultato, che conferma il ruolo centrale del Parco nella tutela della fauna selvatica siciliana”. Anche l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusy Savarino, ha espresso soddisfazione: “Questo successo dimostra quanto sia fondamentale la sinergia tra istituzioni, ricerca e volontariato per proteggere il nostro patrimonio naturale”. (Ansa, nella foto la vista dalla webcam)

Su 24zampe: Scomparsi 15 gatti in un mese, a Cogne è allarme tra i proprietari