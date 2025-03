La Spagna riapre la caccia sportiva al lupo. Wwf: nuova mattanza

La caccia sportiva al lupo iberico, vietata in Spagna dal 2021, sarà di nuovo possibile nelle regioni a nord del fiume Duero, in Castiglia e Leon, Cantabria, Asturie e Galizia, dopo che il Congresso spagnolo ha approvato oggi una normativa che elimina parzialmente la speciale protezione della specie, per ridurre i frequenti attacchi a bestiame e ad allevamenti. La misura, fortemente osteggiata dalle associazioni ambientaliste, è stata approvata con 174 voti a favore del conservatore Partito Popolare, della forza dell’estrema destra Vox, del partito nazionalista basco Pnv e dell’Unione per la Navarra; 150 voti contrari dei socialisti del Psoe, delle forze della sinistra Sumar, Podemos e Bng, e 21 astensioni, dei partiti nazionalisti baschi e catalani Junts, Erc, Bildu e Coalicion Canaria. Il via libera alla caccia ai lupi al nord del Duero è dato dalla riforma della Lista delle specie selvatiche sotto protezione speciale (Lespres) passata in Aula grazie a un escamotage.

LA CACCIA GIUSTIFICATA CON GLI ATTACCHI AL BESTIAME

E’ stata infatti inserita come emendamento alla proposta di legge contro gli sprechi alimentari, la normativa per ridurre la perdita di circa 1,2 milioni di tonnellate di alimenti l’anno, stimate dal ministero di Agricoltura. L’iniziativa, proposta dal Pp mette in relazione gli attacchi dei lupi al bestiame con lo spreco alimentare, poiché si calcola che vadano perduti ogni anno 4 milioni di chili di carne destinati ai residui non essendo più commestibili. Un secondo emendamento approvato dalle Cortes spagnole introduce il controllo delle specie naturali predatorie in funzione dell’efficienza del sistema produttivo. In altre parole, stabilisce autorizzazioni alla caccia ai lupi e ad ogni altra specie protetta di predatori, in via eccezionale, se possa essere giustificata ai fini di efficienza del sistema produttivo. Secondo la sezione spagnola del Wwf, si “aprirà nuovamente le porte alla mattanza di lupi in Spagna”. (Ansa)

Su 24zampe: Nelle Marche a scuola di grilli: un’Academy per imparare ad allevarli