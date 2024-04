Addio a Mira, il cane bagnino Sics che salvò 8 bambini a Sperlonga

La prossima stagione balneare non vedrà Mira sul bagnasciuga, pronta a buttarsi in acqua per salvare chi si trova in difficoltà. Il cane bagnino, una femmina di razza labrador di 8 anni che ha salvato tante vite sul litorale laziale, purtroppo non c’è più. A darne notizia è la Scuola italiana cani salvataggio (Sics) Tirreno. Mira è stata tra i protagonisti del salvataggio di 14 persone a Sperlonga, località turistica in provincia di Latina, nell’estate del 2021. Tre famiglie erano in acqua a fare il bagno quando il mare, all’improvviso, si è ingrossato e non riuscivano a tornare a riva.

CON EROS E MYA AVEVA SALVATO 14 PERSONE A SPERLONGA NEL 2021

A soccorrere bambini e genitori tre cani bagnini, che hanno portato tutti a riva sani e salvi. Le tre famiglie, con otto bimbi tra i 6 e i 12 anni, erano in balia delle onde e non riuscivano a raggiungere la spiaggia. A quel punto sono intervenute le tre unità cinofile della Sics: a entrare in acqua proprio Mira, all’epoca di 5 anni, insieme ad altri due labrador, Eros di 4 anni e Mya di 7 anni. Tutti e tre hanno effettuato più viaggi per riportare tutti e quattordici sani e salvi in spiaggia. (foto Ansa)

