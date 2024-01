Sandra Milo grande amica degli animali: “Sempre vicina alla causa animalista”

L’impegno incrollabile di Sandra Milo, scomparsa oggi a 90 anni, “nel difendere gli amici a quattrozampe resterà per sempre nell’anima di chi continua a lottare per un mondo in cui tutte le creature viventi possano conoscere amore, rispetto e libertà”. Le parole di cordoglio per la scomparsa dell’attrice sono degli Animalisti Italiani Onlus. “Con profonda tristezza, porgiamo le nostre sincere condoglianze per la perdita di un’icona del cinema italiano e grande amante degli animali”. In un comunicato, la onlus aggiunge che “la sua eredità di gentilezza e dedizione continuerà a ispirarci mentre perseguiremo il suo stesso sogno di un futuro più compassionevole”. Sandra Milo, si legge nella nota, “ha sempre sostenuto con passione la causa animalista, promuovendo il rispetto nei confronti di tutte le forme di vita sulla Terra. Fin dai primi giorni della sua carriera cinematografica, Sandra Milo ha condiviso la sua vita con gli animali.

NEL SUO CUORE CANI E GATTI MA ANCHE PAPPAGALLI E UNA PECORA

Le immagini del suo arrivo a Cinecittà la ritraggono spesso in compagnia di un barboncino. Nel corso degli anni aveva adottato dei levrieri, prendendosi cura anche del suo gatto Chicco e di numerosi altri felini. La passione di Sandra per gli animali si è estesa anche oltre le mura domestiche – prosegue la nota -. In passato, la sua famiglia ha ospitato una varietà di creature, tra cui sei pastori maremmani, diversi shih tzu, tortore, pappagalli e persino una pecora. La sua generosità e attenzione verso gli animali sono state un esempio di impegno costante per il benessere di tutte le creature viventi. Vogliamo ricordarla con una sua frase: ‘Gli animali sono come noi, hanno la loro vita e i loro amori. Tutte le specie che vivono su questa terra: umani, animali e anche vegetali meritano rispetto'”.

