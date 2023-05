Trentino, gli animalisti pronti al confronto sul trasferimento degli orsi

L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) chiede “chiarezza” sul tavolo di confronto sui plantigradi in Trentino, ribadendo la disponibilità a confrontarsi con le istituzioni “per la salvezza e il benessere degli orsi del Trentino”. “Senza dubbio meglio il trasferimento dell’abbattimento, tuttavia vi sono ancora nodi da sciogliere. Siamo disponibili a confrontarci con tutte le istituzioni in campo e aspettiamo un riscontro del ministero sui dodici punti formalizzati dopo il tavolo tecnico e sulla nostra proposta di trasferimento nel santuario Liberarty bear sanctuary zărneşti, gestito dall’associazione Millions of friends (la prima a nascere in Romania)”, afferma in una nota il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto. L’Oipa informa che nei prossimi giorni depositerà al Tar ulteriore documentazione a sostegno dell’ipotesi trasferimento, come richiesto nell’udienza dello scorso 25 maggio.

OIPA: PROPOSTO SPOSTAMENTO IN ROMANIA – LAV: TRASFERIMENTI? UN’OPERAZIONE FALLIMENTARE

“Catturare orsi a casaccio non contribuisce certo a incrementare la sicurezza dei cittadini, anzi la diminuisce. Le continue interazioni con le persone e la pressione a cui saranno sottoposti gli animali, non farà altro che indurli a spostarsi in zone prima non frequentate, come aree urbane, strade o altre zone antropizzate”, avverte invece Massimo Vitturi, responsabile Lav animali selvatici, definendo l’ipotesi ministeriale di trasferimento come “un’operazione fallimentare che contribuirà ad incrementare in maniera esponenziale i rischi di incidente”.

ENPA: LA DEPORTAZIONE DEGLI ORSI IN ECCESSO E’ UNA MISURA CRUDELE E IMPRATICABILE

“Deportare all’estero gli orsi cosiddetti in eccesso del Trentino è una misura crudele e impraticabile perché, anche senza voler considerare le conseguenze traumatiche del trasferimento di massa, gli animali potrebbero essere accolti da Paesi nei quali la caccia ai plantigradi è autorizzata. Paesi che, dunque, non garantirebbero il medesimo status di protezione del nostro”, scrive in una nota l’associazione animalista Enpa (Ente nazionale protezione animali), chiedendo di riattivare il tavolo di confronto con le associazioni.

Su 24zampe: In Italia 1000 lontre, soprattutto al sud (quelle del nord scendono dalle Alpi)

Su 24zampe: Trentino, un nuovo ricorso animalista al Tar per salvare 100 orsi