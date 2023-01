La start up Empethy crea una piattaforma nazionale per le adozioni

Una vetrina digitale nazionale per promuovere le adozioni di cani e gatti senza casa. Un alleato di enti locali e associazioni che a vario titolo si occupano di canili e gattili e uno strumento contro la piaga nazionale del randagismo. Una opportunità per le imprese di guadagnare crediti per il bilancio di sostenibilità. Sono le credenziali con le quali si presenta Empethy, start up nata a Milano nel 2021 grazie a due giovani donne under 30. Con la creazione della piattaforma, Annamaria Barbaro e Lorenza Silvestri, rispettivamente ceo e coo della società, propongono “una soluzione tecnologica volta a digitalizzare e rendere più sicuro ed accessibile il mondo delle adozioni”. Ce n’è bisogno: dati certi non sono sempre disponibili ma, tra randagi e abbandonati nei rifugi italiani, si parla di milioni di cani e gatti. Limitando il conto a quelli nella disponibilità dei canili e gattili gestiti da ong e enti locali, diverse centinaia di migliaia di esemplari, troppi di loro restano a lungo in attesa di trovare una casa. Spesso senza risultato e con costi altissimi. Ogni anno, in Italia, vengono infatti spesi tra i 150 e i 200 milioni di euro per il mantenimento di cani e gatti in strutture dedicate.

NEI PRIMI 12 MESI COINVOLTI 500 CANILI E 2.500 CANI E GATTI ADOTTATI

E se un cane resta in custodia mediamente 7 anni, il costo complessivo arriverà a superare il miliardo di euro. “Empethy, grazie ad un innovativo sistema di matching, permette agli utenti di trovare in maniera facile ed intuitiva l’animale più compatibile con le proprie esigenze e stile di vita, e mettersi in contatto diretto con le associazioni, i canili ed i rifugi”, spiega Barbaro. La piattaforma di Empethy si presenta con un’interfaccia website attraverso la quale è possibile filtrare gli animali in base alle proprie esigenze geografiche, alla dimensione del pet e alla sua età, alla razza e alle sue caratteristiche e compatibilità. In soli 12 mesi (settembre ’21/22), Empethy “è riuscita a coinvolgere oltre 500 canili, rifugi ed associazioni in tutta Italia, a veicolare più di 2500 adozioni, e stringere le prime collaborazioni con aziende che vogliono misurare e comunicare il loro impegno sociale verso la promozione delle adozioni responsabili”, spiegano. Tra queste Italo treno, che mette a disposizione biglietti gratuiti per i volontari che portano un animale adottato nella sua nuova famiglia.

GRATIS PER UTENTI E ASSOCIAZIONI, IL SOSTEGNO ARRIVA DALLA IMPRESE

Sono proprio le imprese obbligate al bilancio di sostenibilità – oggi solo le società quotate ma dal 2024 tutte quelle con più di 250 dipendenti – a sostenere Empethy (che soddisfa dei 17 obiettivi di sostenibilità Onu), i cui servizi sono invece gratuiti per utenti e associazioni. Con il patrocinio di associazioni animaliste come Enpa, Lndc, Lav e Ali e il supporto di Anci Lombardia e Anci Campania, il portale è stato aperto di recente anche ai comuni. Tra i primi a utilizzare la piattaforma per aumentare le chances di adozione dei suoi cani e gatti in cerca di casa c’è Gragnano, nel napoletano. Nel futuro della società benefit, sviluppata nell’acceleratore d’impresa dell’università Bocconi, c’è l’ambizione di “diventare entro il 2025 il primo punto di riferimento per il mondo delle adozioni di cani e gatti in Italia, con un target di 12.500 adozioni e 2.000 associazioni e rifugi iscritti”.

