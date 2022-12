Manovra: i cinghiali cacciati in città, dopo i controlli, potranno essere mangiati

I cinghiali che saranno abbattuti, nell’ambito della misura inserita in manovra sulla caccia in città, saranno sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo saranno destinati al consumo alimentare. Lo prevede la versione finale dell’emendamento di Fratelli d’Italia alla manovra approvato in commissione Bilancio che apre alla possibilità di abbattimenti di fauna selvatica per motivi di sicurezza stradale anche in aree protette e in città. L’emendamento è a firma Tommaso Foti (Fdi). Protesta l’ecologista Angelo Bonelli (Europa Verde): “Alle 6.45 di questa mattina la maggioranza di destra, violando regole e intese sui lavori tra maggioranza e opposizione, ha approvato l’emendamento che introduce nella manovra economica la caccia a tutte le specie animali nei parchi e nelle città ad ogni ora ed in ogni periodo”, favorendo “la lobby delle armi”.

ANIMALISTI CONTRARI

Contrari anche Animalisti italiani: “È inammissibile. Ricorrere alle doppiette dei cacciatori per gestire il contenimento della fauna selvatica non risolve il problema, tantopiù che ampliando le concessioni ai cacciatori, non solo si aumenta l’inquinamento ambientale, ma anche i pericoli per l’incolumità pubblica. Noi non ci arrendiamo e combatteremo questo emendamento in ogni opportuna sede”. Ma per Coldiretti “l’Italia è invasa da 2,3 milioni di cinghiali, nelle città e nelle campagne è necessario intervenire urgentemente per il loro contenimento per difendere la sicurezza delle persone – per Giorgio Mulè “hanno provocato 841 incidenti” – e le produzioni agricole”.

Su 24zampe: Arezzo, un 60enne chiede a dei ragazzi di legare il cane: picchiato

Su 24zampe: In Puglia crudele esecuzione di un cane: trascinato con l’auto fino alla morte