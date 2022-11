A Roma via libera al progetto del primo ospedale veterinario pubblico

“Roma avrà il suo primo ospedale veterinario pubblico. La Giunta capitolina ha avviato infatti il percorso che porterà alla completa riqualificazione e all’ampliamento del canile comunale di Muratella, e alla realizzazione di una struttura unica in Italia che consentirà l’accesso gratuito ai servizi di cura per gli animali”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “Un impegno importante che avevamo preso con la città e che oggi, con il via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica, comincia a concretizzarsi”.

PRONTO SOCCORSO, LABORATORI, AREE PER L’ISOLAMENTO

“Il nuovo servizio, che occuperà spazi attualmente non utilizzati, prevederà tra le altre cose, un pronto soccorso attivo H24, una dotazione di strumenti all’avanguardia, laboratori di diagnostica e analisi, sala gessi, due sale operatorie, un locale per la degenza post-chirurgica e per la terapia intensiva. È prevista, inoltre, un’area da utilizzare in caso di necessario isolamento di cani con malattie trasmissibili. Grazie all’assessora Alfonsi per l’impegno che ha portato alla realizzazione di questo progetto, frutto di un confronto e di un percorso condiviso con la rete delle associazioni di volontariato. Un importante tassello per la tutela del benessere dei nostri amici a quattro zampe”, conclude Gualtieri.

DAREBBE A TUTTI LA POSSIBILITA’ DI CURARE IL PROPRIO ANIMALE D’AFFEZIONE

“E’ un’iniziativa molto interessante e mi sembra che ci siano ben pochi esempi di questo tipo nel nostro Paese. E dà la possibilità a tanti che vorrebbero o che hanno un animale, cane e gatto principalmente, di poterlo curare anche se non si trovano in condizioni economiche particolarmente vantaggiose”. Sono parole di Paola Palanza, presidente della Fondazione del Bioparco di Roma, in merito alla proposta di un ospedale veterinario pubblico nella Capitale. “E’ un’iniziativa a sostegno di chi gode della compagnia di un animale, che diventa parte del nucleo familiare oppure diventa l’amico di chi vive solo, come tanti anziani, e allevia la solitudine – continua Palanza – dando la possibilità di averne cura in maniera ‘pubblica’, gratuita”.

LA VET PAIS: “SPERIAMO NON SIA LA SOLITA SPARATA POLITICA”

“L’idea di un ospedale veterinario pubblico è un ottima idea ma bisogna vedere come verrà gestito”, dice Monica Pais, veterinaria fondatrice nel 2008 della Clinica Duemari di Oristano, una delle più grandi cliniche veterinarie sarde. “La sanità veterinaria purtroppo non ha le agevolazioni della sanità pubblica per le persone, questo è fuori discussione”. “Tutto dipende dai criteri di valutazione generale, da che tipo di lavoro si svolgerà all’interno di questa struttura, che livello si raggiungerà – ha concluso Pais – non vorrei che fosse la solita sparata politica: mi sembra che così come presentata sia sbilanciata verso una visione umana del progetto, non corretta nei confronti degli animali, che sono profondamente diversi”.

