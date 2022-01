Il focolaio di Peste suina africana (Psa) scoppiato tra Piemonte e Liguria si è per ora contenuto lungo le direttrici autostradali della Voltri-Sempione (A26), della Genova-Serravalle (A7) e della bretella tra Novi Ligure e Tortona. Un’area ‘rosso scuro’ dentro la zona infetta che nel suo insieme riguarda invece il territorio di 114 comuni nelle due regioni, oltre a una settantina in una zona di confine. “Stiamo lavorando per creare barriere fisiche che delimitino ulteriormente la zona infetta e abbiamo chiesto alla concessionaria autostradale di rafforzare a sua volta le reti di recinzioni”, spiega Angelo Ferrari, direttore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria Valle d’Aosta, designato come commissario straordinario interregionale per l’emergenza Psa.

IL CASO “GENOVA”: I CINGHIALI DEL TORRENTE BISAGNO

All’unità di crisi nazionale, convocata martedì, si parlerà inoltre del caso di Genova. Sul greto del torrente Bisagno scorrazzano da anni di cinghiali, una “situazione che merita particolare attenzione anche di ordine sanitario”, spiega Ferrari. In città sarà inoltre attrezzato un altro centro diagnostico. Finita la fase più acuta dell’emergenza verrà stilato un piano di sfoltimento dei cinghiali: “Sulla necessità di abbatterne, visto che si ipotizza ce ne siano 40-50 mila, siamo tutti d’accordo, eccetto qualche associazione animalista”, dice Ferrari. I casi accertati di Peste suina africana tra i cinghiali nell’area infetta sono al momento 27, di cui 14 in Piemonte e 13 in Liguria, le carcasse esaminate 53; per le altre zone delle due regioni le analisi, condotte su 94 campioni, hanno dato tutte esito negativo. Il virus, di cui sta procedendo al sequenziamento nel centro specializzato di Teramo, è molto contagioso tra cinghiali e suini – in Cina, dove ha contagiato gli allevamenti, sono stati costretti ad abbattere 300 milioni di maiali -, ma non si trasmette all’uomo.

FORSE LE MISURE DI CONTENIMENTO SI POTRANNO ALLENTARE

Per Ferrari, “la prima fase dell’emergenza si concluderà quando sarà possibile, sulla base dei dati epidemiologici, delimitare con precisione l’area infetta. Sperando che il focolaio non si allarghi, quindi, tra qualche settimane si potrà ragionare sull’allentamento di qualche misura. E’ un nostro punto fermo: il Paese ha già sofferto tanto per il Covid, cerchiamo di alleviare questi limiti imposti dall’emergenza della Peste suina africana”. All’orizzonte c’è anche un vaccino: “Se ne stanno sperimentando due e su uno ci sono speranze, non è prodotto da una società italiana ma il Cerep di Perugia (centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus e asfivirus, ndr) fa parte del circuito internazionale per i test sui vaccini”. L’emergenza Psa “non ha colto l’Italia di sorpresa – conclude Ferrari – c’è una rete che funziona invidiata dall’Europa”.

