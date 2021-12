Anche per queste feste di Natale e fine anno sono arrivate le prime ordinanze dei sindaci che vietano i famigerati “botti”, tanto temuti da ogni genere di animale. Bari, Matera, Reggio Calabria ma anche Modena hanno già scritto le loro regole per le giornate e, soprattutto, le serate intorno al Capodanno. A Campobasso si segnala una bella iniziativa: gli studenti del liceo a lezione dagli artificieri dei Carabinieri per imparare i pericoli dei fuochi d’artificio, specie se prodotti illegalmente. Altre città, grandi e piccole, vareranno provvedimenti ad hoc nelle prossime ore, spesso anche in quei comuni che hanno già adottato un regolamento di polizia o di tutela del benessere animale che comprende indicazioni sull’utilizzo dei fuochi d’artificio. Non sono solo gli animali domestici a scappare impauriti dai botti o a vagare tremanti per casa alla ricerca di un nascondiglio sicuro. Si spaventano anche quelli selvatici che, disorientati e terrorizzati dalle esplosioni, abbandonano nidi e tane per andare a sbattere contro muri o tralicci dell’alta tensione o finire investiti dalle auto nel tentativo di fuga. Restano intatte, come ogni anno, le perplessità sull’applicabilità di queste norme restrittive. Ma da qualche parte si dovrà pur iniziare…

A BARI “NESSUN TIPO DI BOTTO” LA NOTTE DI CAPODANNO

Da oggi, 23 dicembre, e fino al primo gennaio a Bari è vietato vendere e utilizzare alcune categorie di fuochi d’artificio. E dalle ore 20.00 del 31 dicembre alle ore 7.00 del primo gennaio è vietato utilizzare “ogni tipo di fuoco d’artificio”. Lo ha deciso con ordinanza il sindaco del capoluogo pugliese, Antonio Decaro, rilevato che “l’improprio utilizzo di petardi e botti genera una serie di conseguenze dannose che minacciano l’incolumità pubblica e incidono sulla sicurezza urbana, oltre a provocare danni all’integrità fisica delle persone, degli animali, e che tra le categorie più a rischio rispetto all’utilizzo incontrollato dei fuochi vi sono i minori”. I fuochi d’artificio vietati nel periodo menzionato dall’ordinanza sono quelli che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni).

DIVIETO PER TUTTE LE FESTE: MATERA SENZA BOTTI FIN DOPO LA BEFANA

Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, ha firmato un’ordinanza di divieto di utilizzo ed esplosione di petardi, botti e artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale dal 24 dicembre al 7 gennaio. Il provvedimento, che vale anche per gli oggetti in libera vendita oltre a quelli di cui già c’è il divieto per legge, è stato concordato con la Prefettura. Come già avvenuto negli scorsi anni, gli obiettivi sono la tutela dell’incolumità pubblica, il benessere degli animali e la salvaguardia del decoro urbano. Il divieto non si applica agli artifici ad effetto prevalentemente luminoso (fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose, ecc). ”Questa usanza di lanciare botti e petardi – sottolinea il sindaco Bennardi – ha causato in passato lesioni, anche gravi, alle persone che li maneggiavano o che ne venivano accidentalmente colpiti. Lo scoppio di petardi e altri artifici pirotecnici costituisce pericolo e può arrecare un danno non solo all’uomo ma anche gli animali domestici ed alla fauna selvatica”. Inoltre ”costituisce una fonte di inquinamento ambientale in ragione dell’emissione di sostanze inquinanti prodotte dalle esplosioni, con notevole peggioramento dei valori atmosferici nei giorni a seguire, con particolare riferimento alle polveri sottili e all’emissione di sostanze nocive per la salute delle persone”.

REGGIO CALABRIA “SPEGNE” I FUOCHI FINO AL 9 GENNAIO 2022

Stop ai botti di Capodanno, a Reggio Calabria. Il vicesindaco Paolo Brunetti, infatti, ha firmato un’ordinanza con la quale vieta, dal 22 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, l’utilizzo di petardi e materiale pirotecnico di vario genere. La misura, spiega Brunetti, “ha l’obiettivo di evitare che si verifichino incidenti e danni alle persone a causa dell’utilizzo improprio e del malfunzionamento di questi materiali esplosivi. E’ importante, inoltre, tutelare gli animali domestici che, come sappiamo, possono avere gravi conseguenze dal forte rumore che in queste circostanze viene prodotto senza dimenticare, peraltro, anche la doverosa tutela dell’ambiente e quindi della salute collettiva in ragione dell’incremento delle polveri sottili e di altre sostanze dannose che viene provocato dall’utilizzo di questi materiali pirotecnici”. “In linea generale – evidenzia Brunetti – l’auspicio e la forte raccomandazione che l’amministrazione comunale rivolge alla cittadinanza, è quella di vivere questi giorni di festa e riposo con attenzione e senso di responsabilità, anche alla luce del difficile momento storico che stiamo vivendo e che ci vede tutti impegnati nella dura battaglia contro il Covid e nel rispetto delle connesse misure di protezione dal rischio di diffusione del contagio che siamo chiamati ad osservare”.

NON SOLO SUD: A MODENA BOTTI VIETATI IN CENTRO STORICO

Nella città di Modena è in vigore il divieto di far esplodere petardi, articoli pirotecnici o fuochi d’artificio, di qualunque genere, a eccezione di quelli a esclusivo effetto luminoso. Il provvedimento è stato inserito nel 2018 nel nuovo Regolamento di Polizia urbana e per chi viola le disposizioni è prevista una sanzione tra i 50 e i 300 euro. Lo ha comunicato il comune della città emiliana, a ridosso delle festività natalizie e del Capodanno, sottolineando come l’articolo 10 del regolamento prevede un divieto assoluto per l’utilizzo dei botti in centro storico, all’interno del perimetro dei viali, salvo eventuali autorizzazioni da parte dell’autorità locale di pubblica sicurezza e del Comune.

A CAMPOBASSO LICEALI A LEZIONE DAGLI ARTIFICIERI

La cultura della legalità passa anche attraverso il corretto utilizzo dei fuochi d’artificio e la conoscenza dei pericoli che configurano i cosiddetti botti di fine anno, specialmente se illegali. Nell’ambito di un Progetto nazionale, gli artificieri del Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise hanno incontrato i ragazzi del Liceo Scientifico Raffaele Capriglione di Santa Croce di Magliano (Campobasso) per illustrare quali possano essere i pericoli legati all’uso maldestro dei fuochi d’artificio, e per fornire il vademecum utile a riconoscere i fuochi legali da quelli clandestini. La sintesi: tutti i prodotti pirotecnici autorizzati devono avere sulla confezione un’etichetta completa che deve riportare gli estremi del provvedimento del Ministero dell’Interno (per quelli non provvisti della marcatura CE) che ne autorizza il commercio, il nome del prodotto, la ditta produttrice, il Paese di produzione e l’importatore. Su ogni manufatto deve essere indicata la categoria, il peso netto della massa attiva del prodotto esplodente e una descrizione chiara e completa delle modalità d’uso. I prodotti privi di un’etichetta regolamentare hanno spiegato gli artificieri durante la formazione – sono da considerarsi fuochi proibiti, ed è proprio dall’uso di questa tipologia di oggetti che, statisticamente, sono derivati gli incidenti di maggiore gravità. (Fonti: LaPresse, Adnkronos, Ansa)

Su 24zampe: Anche Damiano dei Maneskin aiuta l’oasi felina bruciata: io e la mia compagna amiamo i gatti