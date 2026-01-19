Sardegna, nove cani salvati dai vigili del fuoco dopo un allagamento

I vigili del fuoco hanno salvato nove cani che rischiavano di morire durante l’allagamento di un terreno in Sardegna. L’intervento è scattato verso le 16 in località Murrecci a Piscinas, nel Sulcis. L’ingrossamento del Rio Piscina ha portato le acque a invadere il terreno in cui si trovavano gli animali, che sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari.

ANCHE DUE PASTORI DISPERSI NEL NUORESE

Nelle campagne di Urzulei, nel nuorese, si sono perse le tracce del 65enne Giuseppe Mulas e del 23enne Francesco Moi, entrambi pastori. A causa dell’esondazione del rio Margiani non è possibile raggiungere la zona dove si trovavano i due. Potrebbero aver trovato riparo nell’ovile della famiglia del 23enne, ma la pioggia non cessa e c’è molta apprensione in Ogliastra per la sorte dei pastori. Proprio stamattina il Comune di Urzulei aveva avvisato la cittadinanza dell’innalzamento “molto veloce” del livello dei fiumi.

