Addio a Lewis Berman, da 60 anni veterinario delle star a New York

Lewis Howard Berman, uno dei veterinari più celebri e stimati di New York, conosciuto per oltre sei decenni come il medico di fiducia degli animali domestici dell’élite culturale, politica e mondana americana, è morto nella sua casa di Manhattan all’età di 90 anni a causa di complicazioni legate a un’insufficienza cardiaca congestizia. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie Amanda MacIntosh al “New York Times”. Fondatore nel 1961 del Park East Animal Hospital, nell’Upper East Side di New York, Berman è stato a lungo un punto di riferimento per migliaia di proprietari di animali, incluse personalità come Henry Kissinger, Jacqueline Kennedy Onassis, Andy Warhol, Lauren Bacall, Henry Fonda, Ralph Lauren, Carolina Herrera, Cindy Adams e membri delle famiglie Kennedy e Trump.

LAUREA NEL 1957 E POI L’AMBULATORIO IN CITTA’

I suoi pazienti avevano nomi meno altisonanti – Chappy, Buzzy, Spike – ma erano trattati con la stessa attenzione e dedizione. Nato e cresciuto a Manhattan, nel quartiere di Inwood, Lewis Berman scoprì la vocazione per la veterinaria da adolescente, dopo che un medico riuscì a salvare il suo primo cane. Si laureò nel 1957 alla Cornell University College of Veterinary Medicine, in un’epoca in cui la professione era ancora fortemente segnata da pregiudizi e orientata quasi esclusivamente alla cura dei grandi animali. Dopo un periodo nell’Aeronautica militare statunitense, aprì il suo ambulatorio a New York, che divenne rapidamente uno dei più frequentati della metropoli.

PER 25 ANNI NEL CDA DELL’ANIMAL RESCUE FUND (ARF)

L’ospedale veterinario di Park East, aperto 24 ore su 24, divenne noto non solo per l’eccellenza clinica ma anche per l’atmosfera discreta e familiare. Nella sala d’attesa non era raro incontrare attori, scrittori, musicisti e stilisti accanto a clienti comuni, accomunati dalla fiducia in un veterinario noto per la sua empatia, il rigore professionale e un umorismo sottile. Oltre all’attività clinica, Berman è stato a lungo impegnato nel mondo della protezione animale. Dal 1999 al 2024 ha fatto parte del consiglio di amministrazione dell’Animal Rescue Fund of the Hamptons (Arf), ricoprendo per oltre dieci anni il ruolo di vicepresidente esecutivo. Nel 2011 l’organizzazione lo aveva premiato con il Champion of Animals Award per il suo contributo alla medicina veterinaria e al benessere degli animali. “Un uomo speciale, la cui compassione e saggezza hanno toccato innumerevoli vite”, lo ha ricordato Arf in una nota di cordoglio. (Adnkronos)

