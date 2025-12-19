Uomo a Chioggia picchia e uccide il gatto della ex: patteggia un anno

Si è chiusa con un patteggiamento a un anno di reclusione, sostituito da 730 ore di pubblica utilità, la vicenda del gatto “Green”, ucciso nel 2024 a Chioggia, in provincia di Venezia. A picchiare per ore l’animale fino a togliergli la vita era stato l’ex fidanzato della proprietaria, con il quale il gatto era rimasto per qualche giorno in sua assenza. Al ritorno della donna, Green era ormai in condizioni disperate e, nonostante l’immediato ricovero in una clinica veterinaria, è morto pochi giorni più tardi. L’uomo ha raggiunto un accordo con la Procura di Venezia, ratificato dal Giudice per le indagini preliminari, e ora si occuperà di attività di assistenza sociale a Padova. “Il patteggiamento e la pena inflitta – ha dichiarato Sara Leone dell’associazione Lav – sono fatti estremamente rilevanti, considerando che rappresentano un’assunzione piena di responsabilità. Rimane ovviamente la grande amarezza e il grande dolore per i continui episodi di violenza e maltrattamenti che spesso vedono protagonisti gli animali come esseri viventi senza colpa su cui vengono sfogate rabbia e frustrazioni”.

LAV, PARTE OFFESA NEL PROCEDIMENTO: “SUGLI ANIMALI SI SFOGANO RABBIA E FRUSTAZIONI”

L’associazione era parte offesa nel procedimento con l’avvocata Marina Novello. Il gip ha inoltre prescritto all’uomo il divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia; il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che espongano concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente; l’obbligo di permanere nel territorio della Regione Veneto in cui risiede; il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente. (Ansa)

