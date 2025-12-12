Il profitto sulla pelle dei cani: ne parla su Rai3 “Indovina chi viene a cena”

Il profitto, sulla pelle degli animali. Anche quelli da sempre più vicini all’uomo, i cani. Questo il tema della quarta puntata di ‘Indovina chi viene a cena’, il programma di Sabrina Giannini, in onda sabato 13 dicembre alle 21.25 su Rai 3. Multinazionali che vendono prodotti per la “salute animale” con importanti effetti collaterali e organi di vigilanza e controllo, politica, sanità e interessi privati che compongono un sistema che usa gli animali per trarne profitto, mentre dovrebbe averne cura. L’inchiesta parte dalla class action che negli Stati Uniti ha sfidato una multinazionale che produce un collare antipulci che può causare effetti collaterali sul cane anche molto gravi, ma a lungo nascosti dalle autorità americane.

IN USA COLLARE ANTIPULCI DAI GRAVISSIMI EFFETTI COLLATERALI

La vicenda si è conclusa con un risarcimento ai proprietari dei cani deceduti. Eppure, in Italia non si è saputo nulla, sebbene il collare sia in vendita anche nei nostri negozi e consigliato dai veterinari, forse all’oscuro della vicenda americana. Il programma ha poi cercato di capire le ragioni profonde del randagismo in alcune regioni italiane, andando oltre le semplici cronache. Infatti, nell’inchiesta si vedrà che il problema è radicato in un intreccio di interessi, collusioni e omissioni da parte di coloro che sono pagati dalla collettività per tutelare i cani, la loro vita e salute. Non esisterebbero cani randagi se ci fosse una coscienza civile radicata, se non ci fosse un guadagno sulla loro vita in gabbia. Non verrebbero maltrattati nei canili se ci fossero leggi e controllori onesti. L’inchiesta ha smascherato chi ha costruito un impero o una carriera sulla pelle dei cani e che, una volta colto nel regno dell’impunità, ha cercato di imbavagliare la verità con minacce legali. Dietro i proprietari dei canili lager c’è molto più di incuria e sadismo: c’è il dio denaro.

UN’INCHIESTA ANCHE SULLA PESCA ILLEGALE DEL POLPO

Infine, dopo le inchieste realizzate in Toscana, che per la prima volta hanno mostrato la pesca illegale del polpo, un reportage in Grecia svelerà come la pratica della trappola illegale sottomarina sia ormai diffusa nel Mediterraneo, minacciando una specie fondamentale per l’equilibrio dell’ecosistema e causando l’invasione del granchio blu. Anche in questa puntata ci sarà una parte dedicata all’alimentazione con i consigli per uno stile di vita sano del dottor Franco Berrino, epidemiologo e ospite fisso del programma. (LaPresse)

