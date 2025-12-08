Nato in Germania l’ippopotamo pigmeo Panya, successo della conservazione Ue

Sotto lo sguardo attento della mamma ecco la prima uscita pubblica di Panya, ippopotamo pigmeo neonato allo zoo di Duisburg, in Germania. Il cucciolo di una tra le specie animali più rare d’Europa è nato il 26 novembre ma ha trascorso due settimane in un ambiente protetto con la mamma Ayoka, allo zoo dal 2007. Panya, che significa “piccolo topo” nella lingua africana shona, è un maschio che pesava sei chilogrammi alla nascita e oggi è arrivato a dodici. Da adulto ne peserà più di 200. Per lo zoo e per il programma di conservazione europeo, la nascita è un successo. Allevare questi animali, originari delle foreste pluviali tropicali dell’Africa occidentale, è considerato difficile tanto che quest’anno sono nati solo due ippopotami pigmei, più piccoli di quelli normali, nel Vecchio Continente. La specie è “in pericolo critico” e in Nigeria è già estinta.

NE RESTANO SOLO CIRCA 2.000-2.500 ESEMPLARI

Stime della popolazione dell’IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle Risorse Naturali) suggeriscono che in altre parti del loro areale in Africa rimangano solo circa 2.000-2.500 ippopotami pigmei. La sopravvivenza della specie è quindi appesa a un filo. Lo zoo di Duisburg è uno dei custodi più esperti della specie, che ospita dal 1974 e presta regolarmente ad altri impianti europei. La riproduzione fa parte di un programma di conservazione a livello comunitario che ha come obiettivo quello di stabilire popolazioni stabili e mantenere gruppi geneticamente compatibili. A differenza degli ippopotami più grandi, gli ippopotami pigmei sono animali solitari e hanno territori fissi. Questo vale anche per la coppia di ippopotami pigmei di Duisburg, Ayoka e il suo compagno Atu.

