Trentino, da oggi operative tutte le unità cinofile del soccorso alpino

“Da oggi le nostre unità cinofile tornano operative tutti i giorni presso il Nucleo elicotteri della Provincia autonoma di Trento. I nostri binomi cane-conduttore sono pronti a decollare in pochi minuti per intervenire in caso di valanga e dare supporto nelle situazioni più delicate”.

IMPIANTI APERTI IN TUTTA LA SKI AREA DELLE DOLOMITI

Lo comunica il Soccorso alpino del Trentino in concomitanza con l’apertura degli impianti di risalita in tutte le ski area delle Dolomiti. Intanto, con l’arrivo della neve, è tornato online anche il bollettino valanghe dell’Euregio, aggiornato ogni giorno e fondamentale per chi si muove in montagna tra Trentino, Alto Adige e Tirolo. (LaPresse)

