Nel 2026 un corso Isao di osteopatia animale per veterinari e osteopati

Al via, a partire dal prossimo 27 marzo 2026, il corso di Osteopatia Animale per Osteopati e studenti di Osteopatia del quarto e quinto anno e per Veterinari e studenti di Scienze Veterinarie del quarto e quinto anno. Il corso, composto da 15 moduli, è organizzato da Isao, International School of Animal Osteopathy, ed è tenuto dal Dott. Michele Mannino, Osteopata D.O. Master in Fisica Medica e dal Dott. Andrea Luppi, Fisioterapista Fkt Osteopata D.O. Tecnico in osteopatia animale Fondatore e Ceo di Isao. Nel dicembre del 2018 l’osteopatia è entrata di diritto all’interno delle professioni sanitarie. Per quanto questo possa avere una valenza giuridico sociale è in sé la prova più concreta di una latente identità che gli ultimi progressi scientifici hanno portato alla luce. L’osteopatia non è più solo l’espressione di legame tra forma e funzione ma è soprattutto, la scienza ci permette di dirlo, la più profonda forma terapeutica della materia vivente.

IL PERCORSO FORMATIVO IN PRESENZA AVRA’ LUOGO A CONCOREZZO (MB)

Se la frase “la vita è vibrazione” negli anni ’80 era solo uno slogan ad effetto, oggi questa è una realtà scientifica incontrovertibile, nonché “l’oggetto” di cura dell’osteopatia. La mano non è qualcosa con cui una forza agisce sul soggetto passivo, ma il tramite, anzi il ponte, detto strutturalmente, tra interno ed esterno di un sistema vivente, il mezzo con cui la risonanza è la medicina più intensa. Il nostro corso cavalca l’onda dei primi risultati della ricerca scientifica in ambito di materia vivente e medicina, facendo da modello integrato tra chimico e fisico appannaggio di una medicina spinta alle radici della vita stessa. Il nostro proposito è quello di raggiungere, attraverso la revisione dei paradigmi teorici classici e conseguente pratica applicativa, la trasversalità dell’osteopatia come modello curativo dei sistemi viventi. Mediante l’attualizzazione e sistematizzazione delle nuove conoscenze in ambito scientifico puntiamo alla riformulazione pratica di una disciplina sanitaria ancora in evoluzione. I docenti che insegneranno durante il corso dell’International School of Animal Osteopathy sono tutti professionisti del settore di comprovata esperienza e preparazione. Il percorso formativo in presenza, si svolgerà presso l’agriturismo “La Camilla” in via Dante 267 a Concorezzo, in provincia di Monza e della Brianza. (askanews)