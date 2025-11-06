Troppi cinghiali a Campobasso, sindaca chiude la storica Via Matris

La sindaca di Campobasso, Marialuisa Forte, ha disposto con ordinanza la chiusura temporanea della Via Matris per 30 giorni a causa della presenza ricorrente di cinghiali lungo il percorso, molto frequentato da cittadini e visitatori. La misura è stata adottata per tutelare la sicurezza pubblica. La Via Matris è un percorso pedonale che conduce al Castello Monforte e al Santuario della Madonna del Monte, un itinerario storico che ripercorre le tappe della Via Crucis e che rientra nell’area SIC della città.

NUMEROSE SEGNALAZIONI DI ANIMALI NEI QUARTIERI E NELLE VIE INTERNE ANCHE DI GIORNO

Dal Comune fanno sapere che la decisione arriva dopo numerose segnalazioni e dopo aver chiesto più volte alla Regione Molise, ente competente in materia faunistica, interventi risolutivi. Una nuova richiesta formale è stata inviata questa mattina a Palazzo Vitale per sollecitare un’azione urgente. L’amministrazione segnala che la presenza dei cinghiali non riguarda più solo le aree periferiche, ma quartieri e vie interne della città, con avvistamenti anche nelle ore diurne. La chiusura resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e agli interventi da parte degli enti preposti. (LaPresse)

