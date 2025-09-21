Cuneo, spara al cinghiale ma sbaglia mira e uccide l’amico

Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito nel primo giorno di apertura della caccia. Si tratta di due diversi episodi, uno avvenuto in Piemonte, l’altro in Campania. Nel primo caso un cacciatore nel cuneese aveva sparato per colpire un cinghiale avvistato nella boscaglia, invece ha colpito l’amico che era con lui, uccidendolo con una fucilata in pieno petto in località Bordino. È morto così Daniele Barolo, un agricoltore di 46 anni padre di due figlie di Carrù, in provincia di Cuneo. Il secondo incidente è accaduto nel napoletano, dove un uomo di 39 anni di Vico Equense è entrato ferito al volto nel pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare: gli sono arrivati all’improvviso in faccia dei pallini da caccia, che gli hanno provocato escoriazioni giudicate guaribili in dieci giorni. I carabinieri del posto sono al lavoro per ricostruire l’accaduto.

GLI ANIMALISTI: SERVIREBBE IL CORAGGIO DI ABOLIRE LA CACCIA

“Primo giorno, primo morto. Comincia nel peggiore dei modi la stagione di caccia, pratica assurda, crudele, anacronistica e pericolosa” è il commento di Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, che parla di “un’attività che nel 2025 potrebbe forse avere ancora un senso, come mezzo di sussistenza, per i pochissimi popoli rimasti all’età della pietra. Qui dovremmo avere il coraggio di abolirla. Costerà la vita – aggiunge – a milioni e milioni di animali e, lo dicono le statistiche sugli incidenti, a un certo numero di persone, cacciatori o semplici frequentatori delle campagne e dei boschi. Spara e spara, non c’è da stupirsi se alla fine si sparano tra di loro”.

