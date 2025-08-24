Trentino, orsa investita e ferita gravemente: ricoverata al Casteller

Nella tarda serata di ieri un’orsa è stata investita in Trentino lungo la SS239, nei pressi di Borzago, dopo aver invaso improvvisamente la carreggiata. L’animale, una femmina di circa 4 anni, dopo l’impatto è rimasta gravemente ferita e si è rifugiata in un vicino campo di mais, senza più spostarsi. Alla luce della necessità di intervenire in sicurezza sia per l’animale sia per il personale del Corpo forestale del Trentino, si è deciso di procedere alla narcotizzazione dell’orsa con l’ausilio dell’autoscala dei Vigili del fuoco volontari (nella foto in alto il recupero dell’animale). Il veterinario intervenuto sul posto ha riscontrato diversi traumi, condizione che ha reso impossibile un rilascio immediato in natura.

ENPA: LA PAT SI ATTIVI PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

Per questo motivo, vista la situazione, si è disposto il trasporto del plantigrado presso il Centro faunistico del Casteller. Saranno effettuati tutti gli accertamenti clinici necessari per valutare le effettive condizioni dell’animale. Sull’incidente interviene l’Enpa di Rovereto. “È solo uno dei tanti incidenti che avvengono frequentemente e colpevolmente sulle strade del Trentino. Sì, colpevolmente, perché Enpa del Trentino da moltissimi anni sta chiedendo insistentemente che la Provincia autonoma di Trento si attivi per garantire la sicurezza della rete stradale, per la tutela degli animali selvatici, ma anche per la sicurezza dei cittadini, realizzando gli attraversamenti (sottopassi o sovrappassi) per i selvatici”, così la nota. (Ansa)

