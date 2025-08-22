Delhi, la Corte suprema ordina il rilascio dei cani randagi catturati

La Corte Suprema indiana ha ordinato il rilascio di tutti i cani randagi che erano stati rimossi dalle strade di Nuova Delhi dopo essere stati sterilizzati e vaccinati a seguito di un aumento del numero di persone morse. La sentenza emessa oggi ha modificato la precedente decisione, ordinando che i cani vengano liberati nelle stesse località da cui sono stati rimossi. L’ordinanza prevede anche la creazione di aree designate per l’alimentazione dei cani in tutta la capitale.

VITTORIA ANIMALISTA

È una vittoria per gli attivisti che avevano presentato ricorso contro la sentenza dell’11 agosto che ordinava il trasferimento permanente in rifugi. Sebbene molti cani che vagano per le strade di Nuova Delhi siano innocui, l’ordinanza della corte mirava a controllare l’aumento dei casi di morsi, compresi gli incidenti che coinvolgono bambini. Alcune stime basate sui registri ospedalieri suggeriscono che a Nuova Delhi si verificano quasi 2mila episodi di morsi di cane ogni giorno. L’ordinanza non si applica ai cani infetti da rabbia o che mostrano un comportamento aggressivo. Si stima che il numero di cani randagi a Nuova Delhi sia compreso tra 500mila e un milione. (LaPresse/Ap)

