Un toro sui binari paralizza i treni tra Newark e New York

Un toro a spasso per Newark, la più grande città del New Jersey, a pochi chilometri da New York. Ci sono stati momenti di tensione intorno ai binari del treno della locale stazione quando l’animale ha bloccato il traffico ferroviario prima di essere catturato dalla polizia. Il toro con lunghe corna dalla punta scura è comparso venerdì sui binari della Penn Station di Newark, richiedendo l’intervento delle autorità. L’incidente ha paralizzato il traffico ferroviario tra il New Jersey e la Penn Station di New York per quasi un’ora.

IL TORO INVIATO A UN RIFUGIO PER ANIMALI

Gli agenti della città alla fine hanno messo all’angolo l’animale, spingendolo in un terreno recintato a circa 5 km di distanza dalla stazione. Non sono stati segnalati feriti. Il toro è stato inviato a un rifugio per animali della zona. Non ci sono stati feriti e nemmeno è stato immediatamente chiaro perchè il toro sia sfuggito al controllo del proprietario ma non è la prima volta che un toro si libera a Newark. Nel 2006, secondo Nbc News, le autorità hanno impiegato 10 ore per catturare un toro che vagava per la città. Due anni prima un manzo era scappato da un macello e vagava per Newark prima di essere catturato e inviato in un santuario, ha riferito la stessa emittente.



